Trofeo A112 – La carica dei 23 al Rallye Elba Storico

Tuttorally.news | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Numeri importanti per il penultimo appuntamento della serie organizzata dal Team Bassano: ventitré equipaggi iscritti sono garanzia di spettacolo nella duplice sfida di “gara 1” e “gara 2” sull’isola d’Elba. Presente ininterrottamente dal 2011 al Rallye Elba Storico, anche quest’anno il Trofeo A112 Abarth Yokohama annuncia una massiccia partecipazione a quello che per molti piloti . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trofeo - a112

Cerca Video su questo argomento: Trofeo A112 8211 Carica