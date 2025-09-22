Trofeo A112 – La carica dei 23 al Rallye Elba Storico
Numeri importanti per il penultimo appuntamento della serie organizzata dal Team Bassano: ventitré equipaggi iscritti sono garanzia di spettacolo nella duplice sfida di “gara 1” e “gara 2” sull’isola d’Elba. Presente ininterrottamente dal 2011 al Rallye Elba Storico, anche quest’anno il Trofeo A112 Abarth Yokohama annuncia una massiccia partecipazione a quello che per molti piloti . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Il molisano su A112 vince la quinta edizione della sfida garganica del trofeo Centro Sud ACI Sport davanti a Giovanni Piccolo su FIAT 600. Sul podio al fotofinish la Radical SR4 di Paride Pietradura. Sugli spettacolari tornanti della celebre "Macchia – Monte S