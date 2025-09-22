Trodica ci pensa Spagna La Fermana cede in 10
FERMANA 0: Febbo; Panichelli, Cantarini, Bellusci, Ciaramitaro (1’ st Tomassini), Misuraca, Gobbi, Negro (10’ st Gabrielli), Costa Ferreira (16’ st Cichella), Cognigni, Spagna (40’ st Salvucci). All.: Buratti. FERMANA: Raccichini; Frinconi (38’ st Bruno), Marin, Solmonte (21’ st Petronelli), Cabrera (14’ st Kieling Allison), Obedi, Scanagatta, Morelli, Cicarevic (38’ st Catapano), Rodriguez Oliveira, Dicembre (23’ st Saviano). All.: Gentilini. Arbitro: Paolini di Chieti. Rete: 25’ Spagna. Note: espulso all’11 della ripresa Scanagatta per doppia ammonizione. Ammoniti: Panichelli, Spagna, Scanagatta, Frinconi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
IL BOSCO URBANO A TRODICA PRENDE FORMA Procede verso la conclusione il primo stralcio di lavori per la realizzazione del bosco urbano a Trodica. Con l’installazione delle staccionate e la piantumazione delle essenze arboree sta infatti prendend - facebook.com Vai su Facebook
