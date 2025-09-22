Triste lutto per Schifani la notizia é appena arrivata

– La città di Palermo è stata colpita da un grave lutto con la morte di Rosario Schifani, avvenuta all’età di 78 anni. Rosario era il fratello maggiore di Renato Schifani, attuale presidente della Regione Siciliana. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio non solo tra i familiari, ma anche all’interno della comunità accademica e politica siciliana. . Stimato per la sua lunga carriera universitaria, Rosario Schifani ha ricoperto il ruolo di professore ordinario di Elettrotecnica presso l’ Università degli Studi di Palermo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Triste lutto per Schifani, la notizia é appena arrivata

È morto a 78 anni Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione - È morto a 78 anni Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione. Come scrive italpress.com

Morto Rosario Schifani fratello di Renato presidente della Sicilia, il 78enne era un professore in pensione - Professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo, Rosario si è spento a 78 anni. Si legge su virgilio.it