Triste lutto per Schifani la notizia é appena arrivata

Tvzap.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– La città di Palermo è stata colpita da un grave lutto con la morte di Rosario Schifani, avvenuta all’età di 78 anni. Rosario era il fratello maggiore di Renato Schifani, attuale presidente della Regione Siciliana. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio non solo tra i familiari, ma anche all’interno della comunità accademica e politica siciliana. . Stimato per la sua lunga carriera universitaria, Rosario Schifani ha ricoperto il ruolo di professore ordinario di Elettrotecnica presso l’ Università degli Studi di Palermo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

triste lutto per schifani la notizia 233 appena arrivata

© Tvzap.it - Triste lutto per Schifani, la notizia é appena arrivata

In questa notizia si parla di: triste - lutto

Lutto per stash dei the kolors: il triste addio che commuove

Stash colpito da un triste lutto durante il tour: il suo messaggio

Lutto enorme per l’Italia, la triste notizia poco fa

E' morta Maria Mattarella, segretaria generale della Regione: era la nipote del presidente della Repubblica; Il triste addio a Cesarino MontiLega Nord e Lazzate in lutto; Biagio Conte, a Palermo lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. Le reazioni.

triste lutto schifani notiziaÈ morto a 78 anni Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione - È morto a 78 anni Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione. Come scrive italpress.com

triste lutto schifani notiziaMorto Rosario Schifani fratello di Renato presidente della Sicilia, il 78enne era un professore in pensione - Professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo, Rosario si è spento a 78 anni. Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Triste Lutto Schifani Notizia