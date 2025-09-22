Nel panorama cinematografico internazionale, molte serie di film hanno lasciato un’impronta significativa, spesso grazie alla loro capacità di catturare l’immaginario del pubblico e di consolidarsi come veri e propri fenomeni di costume. Non tutte le saghe sono riuscite a mantenere la stessa qualità nel tempo; alcune si sono spinte oltre il necessario, rischiando di compromettere il valore complessivo delle proprie produzioni. Questo articolo analizza alcuni esempi di franchise che avrebbero probabilmente beneficiato di un taglio più netto, limitandosi a un singolo capitolo invece di proseguire con una trilogia o più. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Trilogie di film che avrebbero dovuto essere un solo film