Trieste si è mobilitata per Gaza | migliaia di persone in corteo dal porto alla stazione VIDEO

Migliaia di persone hanno partecipato oggi a Trieste allo sciopero generale per Gaza indetto da Usb. Il corteo è partito dal varco IV del porto, per dirigersi verso piazza Unità e successivamente alla stazione dei treni. Una piccola parte dei manifestanti, che all'inizio spingevano per entrare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: trieste - mobilitata

#TRIESTE ALMENO UNA DECINA CON COLTELLI ADDOSSO Anche domani notte, #sabato, i #minori #stranieri non #accompagnati ad ubriacarsi in via Torino e zone limitrofe. Noi veniamo fermati e multati per qualche decimo di alcol in più. Mentre la #Proc - facebook.com Vai su Facebook

Distesi in piazza a Trieste per il cessate il fuoco a Gaza - Si sono distesi a terra nella centrale piazza della Borsa a Trieste per chiedere "l'immediato cessate il fuoco" e l'arrivo "sicuro di acqua, aiuti alimentari e sanitari" nella Striscia di Gaza. Secondo ansa.it

A Trieste continuano i presidi per Gaza - Continuano a Trieste le iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione che affligge il popolo palestinese a Gaza. Segnala rainews.it