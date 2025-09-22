Trieste come Tokyo | enormi cisterne sotterranee per difendersi dalle bombe d' acqua ecco l' idea
Il problema degli allagamenti a Trieste è da ricercare nell’acqua. Considerazione lapalissiana a parte, il punto è rappresentato dalla quantità enorme di acqua piovuta in pochissimo tempo, dovuta a episodi sempre più estremi e frequenti, puntualmente registrati dall’Agenzia regionale per la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: trieste - tokyo
Congratulazioni a Nadia Battocletti che ha conquistato l’argento nei 10mila metri ai Mondiali di atletica in corso a Tokyo! L’azzurra ha corso in 30’38’’23, stabilendo il nuovo record italiano. Oro alla keniana Beatrice Chebet. FOTO: ANSA.it Comune di Trieste Fr - facebook.com Vai su Facebook
Trieste come Tokyo: enormi cisterne sotterranee per difendersi dalle bombe d'acqua, ecco l'idea.
Trieste. Tamponamento tra tir: il camion cisterna prende fuoco, autista muore carbonizzato - Drammatico incidente quello avvenuto nella mattina di oggi, martedì 13 febbraio, lungo l'autostrada Lubiana – Trieste, a due passi dal valico di Fernetti e subito dopo Sesana. Scrive fanpage.it
Trieste porto: una cisterna perde liquido infiammabile - Questa mattina intorno alle nove la squadra del Nucleo Regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando dei Vigili del fuoco di Trieste è intervenuta nel porto di Trieste ... Come scrive ilgazzettino.it