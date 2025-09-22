Tridico diserta il comizio con Schlein e non conosce la grotta del Romito | anatomia di un disastro

Pasquale Tridico è certamente una brava persona. E giorno dopo giorno, in questa campagna elettorale per le regionali in Calabria, dimostra di essere lì quasi per caso, controvoglia. Accumula gaffe su gaffe, circondato da un gruppo di collaboratori della comunicazione che peggio non potrebbero fare. Insomma,  Roberto Occhiuto potrebbe stare a casa per vincere sul divano la competizione: gli basta far parlare il suo avversario. La grotta del Romito. Nel primo confronto svoltosi a Soveria Mannelli sul tema della cultura, Roberto Occhiuto ha parlato della grotta del Romito, una delle più importanti testimonianze archeologiche del mondo, presente in Calabria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

