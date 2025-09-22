Trident II test a sorpresa del missile balistico Usa nei Caraibi Può portare 12 testate nucleari indipendenti a Mach 16
Roma, 22 settembre 2025 - A sorpresa un sottomarino nucleare degli Stati Uniti (Più probabile) o della Royal UK Navy (Uniche da averlo in dotazione), ha effettuato un test con un missile balistico Trident II D5 vicino a Porto Rico in direzione sud dell'Oceano Atlantico. Il lancio, avvenuto il 21 settembre, non era stato annunciato e sia la US Navy che la Royal Navy non hanno rilasciato comunicati ufficiali. Il precedente risaliva 17 settembre 2021, anche per il costo di 30,5 milioni di dollari a missile. Ma il razzo che sfrecciava nel cielo notturno dei Caraibi non è sfuggito ad Ada Monson, meteorologa di WAPA-TV che ha pubblicato sui social il video ottenendo migliaia di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
trident - test
