Tribano incontra Tribano | verso un nuovo gemellaggio col comune istriano di Buie

Padovaoggi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto domenica 21 settembre a Buie, in Istria, l’incontro ufficiale tra una delegazione del Comune di Tribano guidata dal sindaco Massimo Cavazzana e il sindaco Fabrizio Vizintin. È stato il primo passo concreto verso l’avvio dell’iter di gemellaggio tra le due comunità, un’iniziativa che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tribano - incontra

Tribano incontra... Tribano: verso un nuovo gemellaggio col comune istriano di Buie; Tribano. occhio alle truffe con la Coldiretti; Tribano, i No polo logistico tornano all'attacco: «Sindaco, dov'è la trasparenza?».

Cerca Video su questo argomento: Tribano Incontra Tribano Verso