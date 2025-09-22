Treviso madre licenziata dopo aver chiesto di occuparsi del figlio malato | il giudice le dà ragione

Repubblica.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda tedesca, a quanto denunciato, sapeva bene dei problemi del bambino al momento dell’assunzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

treviso madre licenziata dopo aver chiesto di occuparsi del figlio malato il giudice le d224 ragione

© Repubblica.it - Treviso, madre licenziata dopo aver chiesto di occuparsi del figlio malato: il giudice le dà ragione

In questa notizia si parla di: treviso - madre

Treviso, muore per un tumore ma non vuole mancare il compleanno della madre: programma sms per lei

Treviso, 18enne senza patente prende l’auto della madre e investe un ciclista

Chiede il congedo per occuparsi del figlio malato, mamma licenziata: «Il mio bambino è disabile grave, nessuno oltre a me può occuparsene»; La storia della maestra licenziata perché aveva un profilo su OnlyFans; Maestra d'asilo presente su Onlyfans: licenziata. Lei: “È stata commessa un'ingiustizia”.

treviso madre licenziata dopoChiede il congedo per occuparsi del figlio malato, mamma licenziata: «Il mio bambino è disabile grave, nessuno oltre a me può occuparsene» - MONTEBELLUNA (TREVISO) Licenziata in tronco per aver chiesto di occuparsi del figlio malato. Si legge su ilgazzettino.it

Maestra su Onlyfans, accordo con la scuola dopo il licenziamento: dettagli top secret. «Non ne voglio più parlare» - Treviso, Elena Maraga, 29 anni, era stata licenziata dopo aver aperto un profilo sulla piattaforma per adulti, dove è tutt'ora attiva. Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Treviso Madre Licenziata Dopo