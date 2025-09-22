Treviso madre licenziata dopo aver chiesto di occuparsi del figlio malato | il giudice le dà ragione

L’azienda tedesca, a quanto denunciato, sapeva bene dei problemi del bambino al momento dell’assunzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Treviso, madre licenziata dopo aver chiesto di occuparsi del figlio malato: il giudice le dà ragione

