Treviso chiede di occuparsi del figlio malato e viene licenziata Ma il giudice le dà ragione

Il datore di lavoro, secondo la donna, era a conoscenza dei problemi del bambino già al momento dell’assunzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Treviso, chiede di occuparsi del figlio malato e viene licenziata. Ma il giudice le dà ragione

In questa notizia si parla di: treviso - chiede

Treviso, presidio il 28 agosto per chiedere verità e giustizia sulla morte di Danilo Riahi https://ift.tt/9KyBnLg https://ift.tt/m2Ny0Me - X Vai su X

La vittima era originaria di Montebelluna (Treviso) - facebook.com Vai su Facebook

Chiede il congedo per occuparsi del figlio malato, mamma licenziata: «Il mio bambino è disabile grave, nessuno oltre a me può occuparsene»; Un prete uccide un uomo dopo una lite: «Prima l'ha colpito con l'ascia e poi gli ha dato fuoco mentre era ancora vivo»; Sora, muore soffocato al pranzo di Pasqua: stava mangiando una fetta di prosciutto.

Chiede il congedo per occuparsi del figlio malato, mamma licenziata: «Il mio bambino è disabile grave, nessuno oltre a me poteva occuparsene» - MONTEBELLUNA (TREVISO) Licenziata in tronco per aver chiesto di occuparsi del figlio malato. Da ilmessaggero.it

Chiede il congedo per occuparsi del figlio malato, mamma licenziata: «Il mio bambino è disabile grave» - Licenziata in tronco per aver chiesto di occuparsi del figlio malato. ilmattino.it scrive