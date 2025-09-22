Trevisani avverte | Inter Sassuolo? I nerazzurri staccano la testa scientificamente Pio Esposito mi ricorda quell’attaccante del passato

Il noto giornalista e telecronista, Riccardo Trevisani, ha sottolineato il calo di attenzione avuto dall’Inter nel match vinto col Sassuolo. Il giornalista Riccardo Trevisani, ospite a Pressing, ha fatto il punto sul momento dei nerazzurr i dopo la vittoria contro il Sassuolo e sul giovane attaccante Francesco Pio Esposito. Secondo Trevisani, l’ Inter continua a mostrare limiti mentali e difensivi: la squadra tende a staccare la concentrazione, subendo reti in momenti inaspettati e lasciando spazi agli avversari. Difensori come Carlos Augusto e Acerbi alternano prestazioni brillanti a momenti di disattenzione, mentre il reparto soffre la mancanza di continuità psicologica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Trevisani avverte: «Inter Sassuolo? I nerazzurri staccano la testa scientificamente. Pio Esposito mi ricorda quell’attaccante del passato»

