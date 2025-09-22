Trevi sospeso lo stato di agitazione | Bonus una tantum e riparte la trattativa per il contratto aziendale

I sindacati Fillea Cgil,Filca Cisl e Feneal Uil rendono noto di aver sospeso lo stato di agitazione proclamato il 9 giugno scorso alla Trevi, stabilimento di Cesena; “lo stato di agitazione era stato deciso per chiedere più tutele per la salute dei lavoratori e anche maggiori tutele economiche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it