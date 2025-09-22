Trevi sospeso lo stato di agitazione | Bonus una tantum e riparte la trattativa per il contratto aziendale
I sindacati Fillea Cgil,Filca Cisl e Feneal Uil rendono noto di aver sospeso lo stato di agitazione proclamato il 9 giugno scorso alla Trevi, stabilimento di Cesena; “lo stato di agitazione era stato deciso per chiedere più tutele per la salute dei lavoratori e anche maggiori tutele economiche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: trevi - sospeso
Sky tg24. . Emanuele Trevi torna in libreria con un nuovo romanzo. E a Filippo Maria Battaglia dice: "Mai trascurare le apparenze, siamo esseri umani, non armadi". L'intervista completa qui https://shorturl.at/kS4mT - facebook.com Vai su Facebook
Trevi, sospeso lo stato di agitazione: Bonus una tantum e riparte la trattativa per il contratto aziendale.
Cesena, Trevi: schiarita per il contratto, sospeso lo stato di agitazione - Schiarita per il rinnovo del contratto e stato di agitazione sospeso alla Trevi. corriereromagna.it scrive
Tess, sospeso lo stato di agitazione. Nappi: "Portiamo a casa un'altra importante intesa" - Erano presenti l'assessore al Lavoro Severino Nappi, i segretari confederali e di categoria CGIL, CISL, ... Come scrive regione.campania.it