SERAVEZZA 1 TRESTINA 0 SERAVEZZA: Lagomarsini, Mosti L., Fabri, Muhic, Spatari, Pucci, Bedini, Pani, Mannelli, Vanzulli, Mannucci. A disp.: Mosti N., Bajic, Lepri, Cini, Fontanarosa, Sforzi, Tognoni M., Fiore, Lecini. All.: Masitto. SPORTING CLUB TRESTINA: Bonifacio, Ubaldi, Scartoni, Sensi, Mercuri, Nouri, Priore, Giuliani G., Manfredi, Ferrarese, D Angelo. A disp.: Stacchiotti, Bussotti, De Meio, Proietti Zolla, Ferri Marini, Tolomello, Cuccarini, Granturchelli, Pirotta. All.: Calori. Arbitro: Calzolari di Albenga Marcatore: 13' st Bajic. Note: al 5' st Bonifacio (T) para un rigore a Bedini. Recupero: pt 2', st 5'.

Trestina, trasferta ancora amara. E il Seravezza vola in testa.

