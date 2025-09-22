Trent’anni senza mio figlio Oggi lo voglio ricordare così

C’è un dolore che non si spegne mai: la perdita di un figlio. Uno spartiacque da cui non si torna indietro, ma si può solo impararci a convivere. Come ha fatto in trent’anni Alfio Falconi, il padre di Alessandro, giovane morto a 26 anni, il 22 settembre del 1995. Oggi, ma trent’anni fa. "Sinceramente non ho mai pensato in tutti questi anni – racconta il padre – di fare nulla. E di anniversari ne ho passati senza mio figlio. Ma questo dei trent’anni mi ha fatto scattare la necessità di ricordarlo anche così". Alessandro, quella mattina del 22 settembre stava rientrando a Grosseto, dove viveva e lavorava, dalla casa di famiglia a Marina di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

