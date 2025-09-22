Trent’anni senza mio figlio Oggi lo voglio ricordare così
C’è un dolore che non si spegne mai: la perdita di un figlio. Uno spartiacque da cui non si torna indietro, ma si può solo impararci a convivere. Come ha fatto in trent’anni Alfio Falconi, il padre di Alessandro, giovane morto a 26 anni, il 22 settembre del 1995. Oggi, ma trent’anni fa. "Sinceramente non ho mai pensato in tutti questi anni – racconta il padre – di fare nulla. E di anniversari ne ho passati senza mio figlio. Ma questo dei trent’anni mi ha fatto scattare la necessità di ricordarlo anche così". Alessandro, quella mattina del 22 settembre stava rientrando a Grosseto, dove viveva e lavorava, dalla casa di famiglia a Marina di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: trent - anni
Più di trent’anni dalla strage di via D’Amelio: “Segno indelebile nella storia italiana”
Di Palma (Enac) sul caos voli: “In trent'anni mai vista una crisi così. Commissione d’inchiesta”
Dolores Claiborne trent’anni dopo
A Sesto Calende, da trent’anni l’associazione Cittadini del Mondo insegna italiano e promuove integrazione. - facebook.com Vai su Facebook
Oggi si compie un percorso cominciato trent’anni fa, con le battaglie garantiste del Presidente Berlusconi, e che affonda le sue radici nel Pensiero di Giuliano Vassalli e nelle idee di Giovanni Falcone. Una riforma per la magistratura, che ha tutto da guadagnar - X Vai su X
La rabbia di una madre: “Mio figlio senza patria a causa di una legge ingiusta” - La donna di etnia rom è diventata italiana nel 2021 ma ha partorito in Germania e non può dare la cittadinanza al bambino ... Secondo torino.repubblica.it
Corinne Cléry choc: “Tradita da mio figlio, ha venduto casa mia senza dirmelo”/ “Fase brutta della mia vita” - Corinne Clery mastica amaro per il rapporto burrascoso con il figlio Alexandre e muove accuse pesante nei suoi confronti... Da ilsussidiario.net