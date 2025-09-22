Trenitalia–Cotral | dal 22 settembre treno+bus con un solo biglietto

Roma, 22 settembre 2025 – Un nuovo servizio intermodale frutto della collaborazione fra Trenitalia (Gruppo FS) e Cotral prende il via dal 22 settembre e integra il trasporto ferroviario con quello su gomma, per migliorare l’accessibilità e la mobilità dei cittadini nel territorio del Lazio. I collegamenti saranno acquistabili direttamente sui canali di vendita Trenitalia, sia digitali sia fisici, con un’unica soluzione valida per entrambe le modalità di trasporto. L’Orte Link collegherà la stazione di Orte con Viterbo-Riello tramite autobus Cotral per agevolare l’accesso dei cittadini alla rete ferroviaria, offrendo una soluzione comoda e sostenibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it