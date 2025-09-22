Trenitalia–Cotral | dal 22 settembre treno+bus con un solo biglietto
Roma, 22 settembre 2025 – Un nuovo servizio intermodale frutto della collaborazione fra Trenitalia (Gruppo FS) e Cotral prende il via dal 22 settembre e integra il trasporto ferroviario con quello su gomma, per migliorare l’accessibilità e la mobilità dei cittadini nel territorio del Lazio. I collegamenti saranno acquistabili direttamente sui canali di vendita Trenitalia, sia digitali sia fisici, con un’unica soluzione valida per entrambe le modalità di trasporto. L’Orte Link collegherà la stazione di Orte con Viterbo-Riello tramite autobus Cotral per agevolare l’accesso dei cittadini alla rete ferroviaria, offrendo una soluzione comoda e sostenibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: trenitalia - cotral
Lazio, trasporti gratis per gli over 70 anche nel 2025: confermata l’agevolazione Cotral e Trenitalia
Con Cotral e Trenitalia gli over 70 viaggiano gratis
Trasporti, gli over 70 viaggiano gratis sui mezzi Cotral e Trenitalia: ecco come
Trenitalia–Cotral: dal 22 settembre treno+bus con un solo biglietto https://ilfaroonline.it/2025/09/22/trenitalia-cotral-dal-22-settembre-trenobus-con-un-solo-biglietto/618625/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
COTRAL: NASCE L’INTERMODALITÀ REGIONALE CON TRENITALIA Il Lazio guida l'innovazione, con la prima vera Mobility as a Service. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/accordo-trenitalia-cotral-integrazione-metrebus-lazio.html - facebook.com Vai su Facebook