Trenitalia–Cotral | dal 22 settembre treno+bus con un solo biglietto

Cdn.ilfaroonline.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 settembre 2025 – Un nuovo servizio intermodale frutto della collaborazione fra Trenitalia (Gruppo FS) e Cotral prende il via dal 22 settembre e integra il trasporto ferroviario con quello su gomma, per migliorare l’accessibilità e la mobilità dei cittadini nel territorio del Lazio. I collegamenti saranno acquistabili direttamente sui canali di vendita Trenitalia, sia digitali sia fisici, con un’unica soluzione valida per entrambe le modalità di trasporto. L’Orte Link collegherà la stazione di Orte con Viterbo-Riello tramite autobus Cotral per agevolare l’accesso dei cittadini alla rete ferroviaria, offrendo una soluzione comoda e sostenibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trenitalia - cotral

Lazio, trasporti gratis per gli over 70 anche nel 2025: confermata l’agevolazione Cotral e Trenitalia

Con Cotral e Trenitalia gli over 70 viaggiano gratis

Trasporti, gli over 70 viaggiano gratis sui mezzi Cotral e Trenitalia: ecco come

Cerca Video su questo argomento: Trenitalia8211cotral 22 Settembre Trenobus