Trekking - i sapori d' autunno
Il 05 - 12 - 19 - 26 di ottobre appuntamento con "Trekking - I Sapori d'Autunno". Quattro trekking dove scopriremo e assaggeremo quelli che sono i prìncipi gastronomici autunnali.?0510 ore 10.00 Puglia Trekking - Gli Eremi del Vallone di Pulsano"! Un trekking unico e suggestivo nel cuore del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: trekking - sapori
Losio Tour - Viaggiare in Pullman. . Gola Rastenbach – Sabato 13 settembre 2025 Trekking tra gole, vigneti, meleti e laghi alpini Una giornata perfetta tra natura e sapori: sentieri nella Gola Rastenbach, i panorami dei laghi di Caldaro e Monticolo, e una - facebook.com Vai su Facebook
Trekking - i sapori d'autunno; Lazio e Abruzzo d’autunno 2025: ecco 6 tre luoghi autentici da mettere in programma; Veneto d’autunno: 5 borghi del gusto nelle Colline del Prosecco.
La magia dell'autunno in Trentino: trekking panoramici e sapori locali - L’autunno in Trentino ha qualcosa di magico, dal Garda alle Dolomiti trasformate in un palcoscenico di colori caldi, silenzi profondi d'esperienze autentiche. Segnala gazzetta.it
Trekking d'autunno: 5 mete spettacolari dal Mediterraneo ai fiordi - Settembre e ottobre rappresentano il periodo perfetto per chi ama l’escursionismo, con temperature miti e meno affollamento. Si legge su quotidiano.net