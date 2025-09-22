Trekking a due passi da Roma | alla scoperta del Grande Anello di Veio

Se pensi che per vivere un percorso trekking suggestivo servano ore di auto o montagne lontane, ti sbagli: a pochi chilometri da Roma c’è infatti un percorso capace di unire natura e archeologia etrusca. È il Grande Anello di Veio, un itinerario adatto a tutti che svela cascate, borghi e resti antichissimi, perfetto per chi vuole rigenerarsi senza allontanarsi troppo dalla città. Leggi anche: — Prima festa del Parco di Veio: programma e iniziative a Borghetto San Carlo Grande Anello di Veio: trekking per un viaggio tra borghi, cascate e archeologia etrusca a un passo da Roma. Il punto di partenza è la cascata dell’antica Mola, a Isola Farnese: uno scenario da cartolina che regala subito la sensazione di essere fuori dal tempo. 🔗 Leggi su Funweek.it