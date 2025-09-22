Tre su tre per la Pro Sesto è da sola in vetta

La Pro Sesto ribadisce le sue ambizioni e la caratura di un organico che si sta confermando organizzato e sempre pungente. La squadra di mister Angellotti si impone con autorità (3-1) in casa della Trevigliese nell’unico incontro domenicale del girone D e vola da sola al comando della classifica di un raggruppamento che si sta confermando combattuto e molto difficile. Non a caso il quotato Piacenza non riesce a correre al ritmo previsto, mentre anche altri grandi come il Sangiuliano stanno facendo i conti con le difficoltà di un campionato che attende il ritorno nelle posizioni pronosticate di due contendenti più che ambiziose come Desenzano e Pistoiese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

