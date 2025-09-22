Ritorno a casa. Monete rarissime coniate all’inizio del ‘400 da quello che fu il Signore di Monza, Estorre Visconti. Merito di Vittorio Rossin, collezionista ed ex funzionario comunale oggi in pensione, che è andato a scovarle e le ha messe a disposizione del Museo del Duomo: "Ho proposto alla direttrice Rita Capurro di prestare gratuitamente le monete in mio possesso della Zecca di Monza battute tra il 1407 ed il 1412, più alcune del 1413 quando Estorre era signore di Monza e del 1413 insieme a Gian Carlo Visconti". "Ho consegnato le monete - aggiuge - a corollario del ritorno della Mummia di Estorre". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre rarissime monete del ’400 tornano a casa