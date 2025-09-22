Tre rarissime monete del ’400 tornano a casa
Ritorno a casa. Monete rarissime coniate all’inizio del ‘400 da quello che fu il Signore di Monza, Estorre Visconti. Merito di Vittorio Rossin, collezionista ed ex funzionario comunale oggi in pensione, che è andato a scovarle e le ha messe a disposizione del Museo del Duomo: "Ho proposto alla direttrice Rita Capurro di prestare gratuitamente le monete in mio possesso della Zecca di Monza battute tra il 1407 ed il 1412, più alcune del 1413 quando Estorre era signore di Monza e del 1413 insieme a Gian Carlo Visconti". "Ho consegnato le monete - aggiuge - a corollario del ritorno della Mummia di Estorre". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: rarissime - monete
Questa è una foto Storica, nonostante nemmeno un anno sia passato..torneranno mai i Nostri sulla scena del crimine Chi legge il futuro nei tuorli d'uovo, segna con le monete da 1 penny, libera lo stomaco con i cottonfioc per le orecchie e distilla samagon u - facebook.com Vai su Facebook