Tre anni dalla morte di Manuel Vallicella il fratello | Il dolore ti logorava sappi che ti ho perdonato

Cristian, fratello di Manuel Vallicella, ricorda l’ex tronista di Uomini e Donne morto suicida il 20 settembre 2022. Tatuatore e per qualche anno volto della TV, Manuel aveva solo 35 anni quando si è tolto la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - morte

La morte di un personaggio importante in rookie: perché mi ha turbato dopo 4 anni

Morte di julian mcmahon, l’attore simbolo de i fantastici 4 e streghe a 56 anni

Morte di kelley mack a 33 anni: un tributo alla sua vita e carriera

È morto a Roma, all'età di 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti: aveva sposato l'attrice nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e le era rimasto accanto fino alla morte di lei, il 2 febbraio 2022. Malato dal 2023, Rus - facebook.com Vai su Facebook

Brivio, due amiche di 21 anni morte investite sulla provinciale - X Vai su X

Manuel Budini morto a 16 anni, 3 giorni dopo la folle gara in scooter; Influenzato, va a dormire dopo pranzo: Manuel trovato morto a 35 anni; Schianto fra tre auto, muore il 21enne Manuel Chiaretti. Il sindaco di Leonessa Gizzi: «Tragedia che colpisce la nostra comunità».

Il dolore per la morte di Manuel Leti: «Aveva un sorriso per tutti» - Al Cfp Zanardelli di Darfo bandiere ammainate in segno di lutto, sgomento e incredulità ad Artogne e Pian Camuno per il tragico incidente in cui ha perso la vita il sedicenne ... Scrive giornaledibrescia.it