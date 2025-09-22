Travolte sul ciglio della strada Muoiono due amiche di 21 anni
BRIVIO (Lecco) Giorgia e Milena, 21 anni entrambe. Le classiche due migliori amiche, sempre insieme. All’università, in oratorio, nella consulta comunale. Anche sabato sera, mentre stavano raggiungendo a piedi il lungo Adda lecchese per la festa del paese a Brivio e un 34enne polacco le ha investite e uccise. L’uomo è stato arrestato, perché guidava sotto l’effetto di droga. Giorgia Cagliani, giocatrice di pallavolo in serie C, e Milena Marangon, che vivevano a Paderno d’Adda, sono morte sul colpo. Con loro c’era pure una terza amica, Chiara Bonfanti, stessa età ma di Robbiate, sopravvissuta all’incidente e ora sotto choc. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: travolte - ciglio
Due giovani travolte e uccise da un'auto sul ciglio della strada, illesa una terza amica
Due amiche di 21 anni travolte e uccise mentre camminavano sul ciglio della strada a Brivio: andavano alla festa del paese. Arrestato l’investitore
#NEWS - Le due vittime della tragedia di #Brivio sono #MilenaMarangon e #GiorgiaCagliani. Sono state travolte e uccise da un'auto mentre camminavano sul ciglio della strada per andare alla festa del paese. L'amica sopravvissuta è una coetanea residente i - facebook.com Vai su Facebook
Travolte mentre camminavano sul ciglio della strade: morte due 21enni - X Vai su X
Travolte sul ciglio della strada. Muoiono due amiche di 21 anni; Lecco, festa interrotta dalla tragedia: due giovani travolte e uccise da un'auto a Brivio; Ragazza di 20 anni travolta e uccisa da un'auto sul ciglio della strada mentre passeggia con il cagnolino: la giovane e il cucciolo....
Travolte sul ciglio della strada. Muoiono due amiche di 21 anni - All’università, in oratorio, nella consulta comunale. Secondo quotidiano.net
Due giovani travolte e uccise da un'auto mentre camminano lungo il ciglio della strada, illesa una terza amica - Le tre ragazze stava raggiungendo a piedi la festa del paese. Lo riporta msn.com