travolte sul ciglio della strada muoiono due amiche di 21 anni

Quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRIVIO (Lecco) Giorgia e Milena, 21 anni entrambe. Le classiche due migliori amiche, sempre insieme. All’università, in oratorio, nella consulta comunale. Anche sabato sera, mentre stavano raggiungendo a piedi il lungo Adda lecchese per la festa del paese a Brivio e un 34enne polacco le ha investite e uccise. L’uomo è stato arrestato, perché guidava sotto l’effetto di droga. Giorgia Cagliani, giocatrice di pallavolo in serie C, e Milena Marangon, che vivevano a Paderno d’Adda, sono morte sul colpo. Con loro c’era pure una terza amica, Chiara Bonfanti, stessa età ma di Robbiate, sopravvissuta all’incidente e ora sotto choc. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

