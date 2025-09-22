Tragico incidente nella notte | si schianta contro una pensilina muore a 30 anni
Drammatico incidente sulle strade di Puglia: muore un 30enne. Uno schianto terribile. Un giovane di 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto attorno all'una della notte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: tragico - incidente
Tragico incidente stradale: un morto e due feriti
Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni
Tragico incidente con il quad a Premana: morto 60enne
#incidentemortale #incidentestradale Tragico incidente in via Lucera: muore motociclista di 22 anni (foto) StatoQuotidiano.it StatoQuotidiano Foggia - Alto Tavoliere - 5 Reali Siti - facebook.com Vai su Facebook
Non si tratta di un tragico incidente, ma dell’ennesima dimostrazione che a #Gaza non esiste alcun luogo sicuro. Hussein è il tredicesimo collega del nostro team ucciso dall’inizio della guerra. Siamo indignati! #StopGenocidio - X Vai su X
Tragico incidente a Figino Serenza, schianto tra due auto: 5 feriti, una ragazza in condizioni critiche; Tragico incidente a Velletri, moto si schianta contro un'auto: morto Stefano Mosconi, aveva 34 anni; Il tragico incidente a Milano: Mahmoud replica la fuga di Ramy e muore in un violento schianto.
Siracusa. Tragico incidente, sbalza dalla moto e si schianta al suolo: è grave centauro 26enne - Drammatico incidente nelle prime ore della notte lungo via Elorina, arteria periferica che collega Siracusa alla zona sud della provincia. Da libertasicilia.it
Foggia, drammatico incidente in Via Lucera: morto centauro di 22 anni - Tragico incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 2:30 a Foggia, all'incrocio tra via Lucera e viale Candelaro. Scrive ilsipontino.net