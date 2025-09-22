Tragedia dopo il matrimonio la famosa influencer 26enne muore poco dopo il Sì

Caffeinamagazine.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva essere il giorno più bello, l’inizio di una nuova vita di coppia. Invece, poche ore dopo il matrimonio, la festa si è trasformata in tragedia. La giovane sposa, appena 26enne, si è sentita male improvvisamente ed è morta, lasciando attoniti familiari e amici che avevano appena condiviso la sua gioia. Il matrimonio si era celebrato sabato 13 settembre all’Hollywood Hotel di Ilidža, a Sarajevo. Dopo i festeggiamenti, la sposa Adna Rov?anin-Omerbegovi? ha accusato un malore ed è stata trasportata d’urgenza al KCUS di Sarajevo, dove è morta due giorni dopo nonostante i tentativi disperati dei medici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragedia - dopo

La tragedia dopo l’estrazione del dente, il padre di Gaia: “Adesso chiedo solo giustizia”

Morte Diogo Jota Liverpool: tragedia dopo undici giorni

My 600-lb life: il blocco alla perdita di peso dopo una tragedia familiare

Le più grandi storie d'amore nella letteratura: 10 componimenti da leggere assolutamente; I designer delle Barbie e gli amici di sempre: chi sono le vittime dello scontro fatale sulla A4; Gene Hackman e la moglie trovati morti in casa, la polizia ora non esclude la fuga di gas.

tragedia dopo matrimonio famosaMalore dopo la festa di matrimonio, influencer muore a 26 anni. La famiglia sconvolta: «Non è giusto che una vita finisca così» - Doveva essere uno dei giorni più belli della loro vita e si è trasformato nel peggiore dei ricordi. Secondo msn.com

Tragedia sfiorata a Solarino: in fiamme il tetto della chiesa del '700 subito dopo un matrimonio - A Solarino, in provincia di Siracusa, si è incendiato il tetto della chiesa di San Paolo Apostolo: in serata i ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Dopo Matrimonio Famosa