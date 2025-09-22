Tragedia dopo il matrimonio la famosa influencer 26enne muore poco dopo il Sì

Doveva essere il giorno più bello, l’inizio di una nuova vita di coppia. Invece, poche ore dopo il matrimonio, la festa si è trasformata in tragedia. La giovane sposa, appena 26enne, si è sentita male improvvisamente ed è morta, lasciando attoniti familiari e amici che avevano appena condiviso la sua gioia. Il matrimonio si era celebrato sabato 13 settembre all’Hollywood Hotel di Ilidža, a Sarajevo. Dopo i festeggiamenti, la sposa Adna Rov?anin-Omerbegovi? ha accusato un malore ed è stata trasportata d’urgenza al KCUS di Sarajevo, dove è morta due giorni dopo nonostante i tentativi disperati dei medici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Malore dopo la festa di matrimonio, influencer muore a 26 anni. La famiglia sconvolta: «Non è giusto che una vita finisca così» - Doveva essere uno dei giorni più belli della loro vita e si è trasformato nel peggiore dei ricordi. Secondo msn.com

