Traffico Roma del 22-09-2025 ore 20 | 30
Luceverde Roma Buonasera da Sonia cerquetani in corso lo sciopero generale di 24 ore disagi per chi utilizza il trasporto pubblico locale con possibili Fermi fatta salva la fascia di garanzia ancora in corso per Atac Cotral e Trenitalia a questo si aggiungono le manifestazioni e la pioggia che rendono la situazione del traffico in città ancora molto difficile anche sul Raccordo Anulare la circolazione è intensa code a tratti in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria è più avanti dalla Nomentana allo svincolo A24 in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino allo svincolo A24 lunghe code poi sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e tra svincolo A24 viale Castrense e direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria è all'interno della galleria Giovanni XXIII ancora trafficate in uscita da Roma la Flaminia e la Salaria coda in uscita da Roma anche sul percorso urbano A24 dalla tangenziale est raccordo anulare ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 05-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 04-07-2025 ore 18:30
? Comune di Nuraminis: chiusura al traffico veicolare della vie Roma e Repubblica per consentire i lavori di bitumatura del manto stradale nei seguenti giorni e orari : ? dalle h. 07:00 del 22/09/2025 ? dalle h. 24:00 del 25/09/2025 e comunque fino al ter - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde - X Vai su X
Sciopero per Gaza, Roma si ferma. I manifestanti invadono la Tangenziale: traffico in tilt; Manifestazione per Gaza a Roma, 50mila in piazza: alla fine del corteo studenti occupano la Sapienza; Sciopero per Gaza, Roma si ferma. I manifestanti invadono la Tangenziale: traffico in tilt.
Traffico Roma del 22-09-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è in corso dalle 8:30 la seconda fase dello sciopero del trasporto ... Secondo romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-09-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico intenso lungo la rete viaria iniziamo ... Segnala romadailynews.it