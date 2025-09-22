Luceverde Roma Buonasera da Sonia cerquetani in corso lo sciopero generale di 24 ore disagi per chi utilizza il trasporto pubblico locale con possibili Fermi fatta salva la fascia di garanzia ancora in corso per Atac Cotral e Trenitalia a questo si aggiungono le manifestazioni e la pioggia che rendono la situazione del traffico in città ancora molto difficile anche sul Raccordo Anulare la circolazione è intensa code a tratti in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria è più avanti dalla Nomentana allo svincolo A24 in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino allo svincolo A24 lunghe code poi sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e tra svincolo A24 viale Castrense e direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria è all'interno della galleria Giovanni XXIII ancora trafficate in uscita da Roma la Flaminia e la Salaria coda in uscita da Roma anche sul percorso urbano A24 dalla tangenziale est raccordo anulare ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-09-2025 ore 20:30