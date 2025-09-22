Luceverde Roma una sera da Sonia cerquetani sciopero generale di 24 ore disagi per chi utilizza il trasporto pubblico locale con possibili Fermi fatta la fascia di garanzia in corso per Atac Cotral e Trenitalia a questo si aggiungono le manifestazioni e la pioggia che rendono la situazione del traffico in città molto difficile ed anche sul Raccordo Anulare la circolazione è molto intensa code a tratti in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria e poi più avanti dalla Nomentana allo svincolo A24 in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino allo svincolo A24 lunghe code poi sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia allo svincolo A24 e direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria è all'interno della galleria Giovanni XXIII trafficate in uscita da Roma la Flaminia e la Salaria Code in uscita da Roma Sud tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est al Raccordo Anulare ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-09-2025 ore 18:30