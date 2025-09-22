Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sciopero generale di 4 ore disagi per chi utilizza il trasporto pubblico locale con possibili fermi per Atac Cotral e Trenitalia chiusa la fermata Repubblica della linea a della metropolitana su disposizione della Questura di Roma sospeso per lo sciopero il servizio della termini-centocelle tra Largo Preneste e stazione Termini manifestazione di protesta sulla tangenziale est chiuso il tratto viale Castrense svincolo A24 direzione Salaria e dalla Nomentana lo svincolo per La A24 verso San Giovanni di conseguenza sia una coda di due chilometri sulle tratto Urbano della A24 tra raccordo e lo svincolo per la tangenziale file anche sulla stessa tangenziale dalla Farnesina alla nome Ma perché è diretto verso San Giovanni altri gli eventi oggi in città fino alle 17 passeggiata religiosa in sostegno di Gaza da via del Quirinale per via del Tritone via del Corso piazza della rotonda per arrivare poi in piazza di Sant'Ignazio Nell'ultimo giorno della settimana Europea della mobilità chiusa fino alle 17 di oggi via di Santa Maria alle Fornaci Piazza di Santa Maria alle Fornaci e via delle Fornaci https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-09-2025 ore 16:30