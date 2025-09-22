Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è in corso dalle 8:30 la seconda fase dello sciopero del trasporto pubblico di 24 ore a sostegno di Gaza la protesta interessa Atac e bus gestiti da operatori privati dalle 7 alle 20 sarà in vigore la seconda fascia di garanzia poi proseguirà la protesta in centro sono in Corso limitazioni al traffico chiusure e divieti di sosta Per lo svolgimento di manifestazioni collegate allo sciopero nazionale sulla metro C da oggi a domenica servizio regolare con le prime partenze dei treni dal capolinea alle 5:30 del mattino e le ultime corse dalla domenica al giovedì alle 23:30 e il venerdì e il sabato a 1:30 di notte il servizio dei bus sostitutivi non è attivo il calendario dei lavori su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-09-2025 ore 14:30