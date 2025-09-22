Traffico Roma del 22-09-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità divieti di sosta e deviazioni oggi in centro dalle 11 sono annunciate due manifestazioni nella zona di Piazzale Aldo Moro è in Piazza dei Cinquecento nell'area della Stazione Termini sono già in vigore le limitazioni al traffico in particolare in zona Porta Maggiore modificate le linee 514 l e scattata alle 8:30 la seconda fase dello sciopero del trasporto pubblico di 24 ore dopo la prima fascia di garanzia nel settore del trasporto pubblico la protesta Nazionale in città interessa Atac bus gestiti da operatori privati poi la seconda fascia di garanzia sarà dalle 17 alle 20 infine tornerà l'agitazione questa al momento la situazione sulle linee di superficie riduzioni di servizio nel corso dello sciopero sulle metropolitane e sulla ferrotramvia termini Centocelle al momento servizio regolare e su disposizione delle autorità sono chiuse le fermate termini di metro a e metro B https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

