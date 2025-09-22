Traffico Roma del 22-09-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità divieti di sosta e deviazioni oggi in centro dalle 11 sono annunciate due manifestazioni nella zona di Piazzale Aldo Moro è in Piazza dei Cinquecento nell'area della Stazione Termini sono già in vigore le limitazioni al traffico in particolare in zona Porta Maggiore modificate le linee 514 l e scattata alle 8:30 la seconda fase dello sciopero del trasporto pubblico di 24 ore dopo la prima fascia di garanzia nel settore del trasporto pubblico la protesta Nazionale in città interessa Atac bus gestiti da operatori privati poi la seconda fascia di garanzia sarà dalle 17 alle 20 infine tornerà l'agitazione questa al momento la situazione sulle linee di superficie riduzioni di servizio nel corso dello sciopero sulle metropolitane e sulla ferrotramvia termini Centocelle al momento servizio regolare e su disposizione delle autorità sono chiuse le fermate termini di metro a e metro B https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 05-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 04-07-2025 ore 18:30
? Comune di Nuraminis: chiusura al traffico veicolare della vie Roma e Repubblica per consentire i lavori di bitumatura del manto stradale nei seguenti giorni e orari : ? dalle h. 07:00 del 22/09/2025 ? dalle h. 24:00 del 25/09/2025 e comunque fino al ter - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde - X Vai su X
Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 settembre; Prosegue la pedonalizzazione di via Roma a Torino, dal 22 settembre nuove modifiche alla viabilità; Domeniche ecologiche a Roma: ecco le date dei primi due blocchi del traffico previsti fino a dicembre.
Traffico Roma del 22-09-2025 ore 11:30 - dei Cinquecento nell'area della Stazione Termini sono già in vigore le limitazioni al traffico in particolare in zona Porta Maggiore ... Riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 22-09-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati è in corso uno sciopero generale di 24 ore per tutta la giornata sono previsti disagi per chi utilizza il trasporto pubblico ... Come scrive romadailynews.it