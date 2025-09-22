Traffico Roma del 22-09-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma incolonnamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Prenestina e la Pontina mentre in carreggiata esterna Si procede a rilento te la via Appia e la Tiburtina code anche nel settore opposto in carreggiata esterna dalla Bufalotta a via Aurelia è in internata La Bufalotta è la via Tiburtina 7 km di coda sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dal raccordo al bivio per la tangenziale incolonnamenti sulla stessa tangenziale est tra la via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico è tra San Lorenzo in viale Castrense verso San Giovanni traffico molto intenso in entrata a Roma con code sulla via Salaria a partire dall' aeroporto dell'Urbe fino alla tangenziale est e sulla via Aurelia dalla Massimina a via Aurelia Antica in cui del traffico sulla Roma Fiumicino dal bivio con la Roma Civitavecchia alberotto della Magliana a sud della capitale code sulla via Cristoforo Colombo da Casal Palocco al Grande Raccordo Anulare e sulla via Pontina da via del tu a Castel di Decima e da Spinaceto al bivio vela Cristoforo Colombo è in corso uno sciopero generale di 24 ore per tutta la giornata sono previsti disagi per chi utilizza il trasporto pubblico con possibili fermi per Atac Cotral e Trenitalia il servizio Sara garantito nelle fasce di garanzia dalle 6:30 alle 9 e dalle 13 alle 16:30 al momento chiusa la stazione metropolitana A e B di Termini su disposizione delle autorità per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

