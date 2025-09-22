Traffico oggi a Bologna | cosa cambia tra Cersaie cantieri sciopero e manifestazione La Questura | 200 agenti schierati
Bologna, 22 settembre 2025 – Duecento uomini schierati, perché l’invito a “bloccare tutto” con lo sciopero nazionale in programma oggi 22 settembre per Gaza non si tramuti in disordini e tafferugli. I disagi, invece, saranno immancabili visto che lo sciopero generale ha già registrato l’adesione non solo delle sigle sindacali di base di tutti i settori pubblici e privati, soprattutto del comparto dei trasporti pubblici e della scuola, ma anche di movimenti appartenenti a diverse realtà sociali, politiche, associative e antagoniste bolognesi, riunite dal comune intento del sostegno al popolo palestinese, stremato dagli attacchi israeliani, e della missione umanitaria della ‘Global Sumud flottilla’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
