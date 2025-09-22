Traffico nel caos a Viterbo code da teatro a piazza Crispi

Viterbotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata da incubo per gli automobilisti: oggi, lunedì 22 settembre, la viabilità cittadina è andata letteralmente in affanno. Dalle 8 fino alle 10,30 le code hanno inghiottito le zone Capuccini – Pila – viale Raniero Capocci, con serpentoni di auto immobili agli incroci e rallentamenti diffusi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: traffico - caos

Traffico nel caos a Viterbo, code da teatro a piazza Crispi

