Traffico Lazio del 22-09-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio Buonasera da Sonia cerquetani è in corso lo sciopero generale di 24 ore disagi per chi utilizza il trasporto pubblico urbano ed extraurbano con possibili fermi per Atac Cotral e Trenitalia per quanto riguarda il traffico è intenso sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria è più avanti dalla Nomentana allo svincolo A24 e poi in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino allo svincolo A24 trafficate in uscita da Roma la Flaminia e la sala in provincia di Frosinone resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore e Atina superiore In entrambe le direzioni di apertura programmata per il prossimo 30 settembre è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

