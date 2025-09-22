Traffico Lazio del 22-09-2025 ore 09 | 30
Luceverde Lazio trovati è in corso uno sciopero generale di 24 ore per tutta la giornata sono previsti disagi per chi utilizza il trasporto pubblico urbano ed extraurbano con possibile fermi per Atac Cotral e Trenitalia il servizio Sara garantito nelle fasce di garanzia dalle 13 alle 16:30 e a Roma a partire dalle 11 di questa mattina è prevista una manifestazione in piazza dei Cinquecento di fronte alla stazione Termini ad altezza della statua di San Giovanni Paolo II su disposizione della Questura da questa mattina alle 8 è chiusa la stazione Termini è la stessa fermata della metropolitana A e B rallentamenti e code sulla via Pontina tra Montedoro il grande raccordo anulare per traffico intenso in direzione della capitale ci spostiamo in provincia di Viterbo un cantiere sul raccordo Viterbo Orte rallenta la circolazione all'altezza di Soriano Chia in direzione Viterbo rallentamenti in provincia di Frosinone sulla via Casilina tra Arce e Madonna della neve per lavori sulla carreggiata Nord rimaniamo in provincia di Frosinone resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino Atina inferiore e Atina superiore In entrambe le direzioni la riapertura lo ricordi È programmata per il prossimo 30 settembre da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
