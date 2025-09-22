Traffico internazionale di droga latitante rumeno arrestato a Verona

L'uomo è stato anche segnalato alla Procura di Verona per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi.

Arrestato a Verona un rumeno ricercato per traffico internazionale di droga - VERONA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato, a Verona in corso Porta Nuova, un pericoloso ricercato in campo internazionale, un cittadino rumeno classe 1983 originario di Brasov, colpito da ... Scrive italpress.com

Era latitante da 10 anni, lo cercavano in tutta Europa: 42enne rumeno arrestato a Verona - Verona, arrestato un latitante romeno condannato per traffico di droga: incastrato dalle telecamere e dal suo cane, ora è in carcere a Montorio. Lo riporta nordest24.it