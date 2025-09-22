Traffico in tilt a Bologna | corteo pro Palestina sciopero nazionale cantieri del tram e Cersaie

Giornata da delirio per la viabilità a Bologna. In poche ore si sono concentrate quattro situazioni che hanno messo a dura prova la circolazione, come il corteo pro Gaza e contro Israele, che partito in mattinata da piazza Maggiore è sta sfilando lungo la città, bloccandone progressivamente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Maxi incidente all'uscita di Gazzada: interviene anche l'elisoccorso e traffico in tilt L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo l'A8 Milano-Varese: coinvolti più di due veicoli e almeno otto persone in uno scontro che ha richiesto numerosi mezzi di so

Piove: a Roma, traffico in tilt e taxi introvabili. L'unica città europea in cui quando piove (non proprio una emergenza eccezionale), non puoi spostarti. Un mistero

Traffico in tilt a Bologna: corteo pro Palestina, sciopero nazionale, cantieri del tram e Cersaie; Delirio viabilità a Bologna: quali sono i punti più critici; Corteo e guerriglia a Bologna: idranti contro i manifestanti in A14, pietre contro gli agenti.

Bologna paralizzata da cortei e sciopero generale, «50mila in piazza» contro la guerra a Gaza - Bologna bloccata da uno sciopero generale: oltre 50mila in corteo contro la guerra a Gaza. Come scrive gazzettadibologna.it

Delirio viabilità a Bologna: quali sono i punti più critici - La tempesta perfetta è creata da un insieme di fattori: sciopero generale pro Gaza, manifestazioni, avvio del Cersaie e, naturalmente, i ‘soliti’ cantieri del tram ... Scrive msn.com