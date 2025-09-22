Traffico in tilt a Bologna | corteo pro Palestina sciopero nazionale cantieri del tram e Cersaie

Giornata da delirio per la viabilità a Bologna. In poche ore si sono concentrate quattro situazioni che hanno messo a dura prova la circolazione, come il corteo pro Gaza e contro Israele, che partito in mattinata da piazza Maggiore è sta sfilando lungo la città, bloccandone progressivamente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna paralizzata da cortei e sciopero generale, «50mila in piazza» contro la guerra a Gaza - Bologna bloccata da uno sciopero generale: oltre 50mila in corteo contro la guerra a Gaza. Come scrive gazzettadibologna.it

traffico tilt bologna corteoDelirio viabilità a Bologna: quali sono i punti più critici - La tempesta perfetta è creata da un insieme di fattori: sciopero generale pro Gaza, manifestazioni, avvio del Cersaie e, naturalmente, i ‘soliti’ cantieri del tram ... Scrive msn.com

