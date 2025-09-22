Traffico e sosta in zona stadio | Ogni gara un problema La situazione è peggiorata

Bologna, 22 settembre 2025 – “L’ingorgo”. Lo dice un cittadino, lo diceva Luigi Comencini. “E qui, nella zona dello stadio Dall’Ara, 40 anni fa, dopo una partita, non c’era così tanto traffico”. Parola di Lamberto Lanzoni. Via Andrea Costa, via Irma Bandiera, via dello Sport e Porrettana. Poco cambia. Dopo il triplice fischio l’unica certezza è che tutte le strade si bloccano. Sabato alle 17, finita la sfida vinta dal Bologna contro il Genoa, c’è stata la conferma. Scooter, autobus, macchine. Ogni mezzo era bloccato. “ Un casino pazzesco ”, sentenziano in residenti tra un caffè al bar Billi, un passaggio all’edicola del Meloncello e una camminata sotto i portici di via Pietro de Coubertin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Traffico e sosta in zona stadio: “Ogni gara un problema. La situazione è peggiorata”

