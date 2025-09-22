Tradito dal proprio cane latitante viene arrestato a Verona | l'animale ripreso nell'auto del criminale

22 set 2025

A tradirlo è stato il suo migliore amico a 4 zampe, il cane dal quale non si separava mai, neppure durante la latitanza: un uomo ricercato a livello internazionale è stato arrestato a Verona dopo che l'animale è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza sui sedili posteriori di un'automobile sospetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

