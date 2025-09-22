Tradimento atroce: l’ex Napoli ha già firmato con i rivali Scelto anche il numero di maglia"> L’ex giocatore del Napoli ha oramai scelto di tradire i tifosi azzurri. Ha firmato con gli eterni rivali degli azzurri. Il calcio sa essere imprevedibile, soprattutto quando entra in gioco il mercato. I tifosi si affezionano, sognano e sperano di vedere certi giocatori restare fedeli ai colori. Ma la realtà è spesso molto diversa. Ed è proprio qui che scatta la delusione più grande. E i tifosi del Napoli la stanno provando in queste ore. Un ex giocatore del Napoli, protagonista di momenti importanti con la maglia azzurra, ha preso una decisione che farà discutere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tradimento atroce: l’ex Napoli ha già firmato con i rivali | Scelto anche il numero di maglia