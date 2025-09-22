Tradimento 2 Puntata Finale | Ipek Perde Il Bambino!

Ipek tradita, Ipek vendicatrice: l’aborto e la furia oscura che sconvolgeranno Tradimento. Scopri come la gravidanza respinta da Oltan e la perdita del bambino trasformano Ipek in un vulcano emotivo. Tradimento raggiunge il suo picco di dramma: cosa accadrà davvero? Scoperta e gelo: la gravidanza ignorata. Ipek scopre di essere incinta, il padre è Oltan. Ma lui, freddamente, rifiuta qualunque legame: né lei, né il bambino. Sezai, determinato a garantire un futuro al nipote, costringe Oltan a sposare Ipek. Un matrimonio che però appare solo un rituale di facciata, senza emozione, senza calore. Il giorno delle nozze serve più da illusione che da vero inizio: Oltan caccia Ipek dal suo studio appena può, come se la presenza di lei fosse una minaccia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Tradimento 2, Puntata Finale: Ipek Perde Il Bambino!

