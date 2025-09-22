Tra vini e sapori Nibbiano racconta l’anima del Valtidone Wine Fest

Il terzo appuntamento del Valtidone Wine Fest 2025 è andato in scena domenica nel pittoresco borgo di Nibbiano, nel comune di Alta Val Tidone, dove l’attenzione è stata tutta per i vini passiti e autoctoni che le venti cantine partecipanti hanno portato a degustare negli stand elegantemente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: vini - sapori

Il Castello di Moncalieri si tinge di rosa: torna "La Notte dei vini rosati" con oltre 100 etichette e sapori gourmet

Calici di Stelle, sotto il cielo di Grado il Fvg celebra i suoi vini e i suoi sapori

In nave sul Po da Lodi e Pavia a Cremona: emozioni a filo d’acqua fra sapori locali, vini e natura

Vini & Sapori - facebook.com Vai su Facebook

Borgo dei Sapori - Vini Bio Irene Cencig - X Vai su X

Tra vini e sapori, Nibbiano racconta l’anima del Valtidone Wine Fest; Indice di sportività 2025, la provincia di Rimini entra nella top ten; Trovato nel bosco l'agricoltore scomparso nel pomeriggio di ieri: i Carabinieri e il dispositivo messo in campo per le ricerche ne hanno constatato la morte a seguito di un incidente con il trattore..

Gianmarco Tognazzi, al timone de La Tognazza, racconta il vino "Tapioco" per la nuova Guida di Repubblica "Vitigni del Lazio, il vino del futuro: tra storie, cantine, sapori" - “Tra i vitigni autoctoni del Lazio ce n'è uno a cui sono particolarmente legato, che adesso si chiama Bellone, una volta si chiamava Cacchione. Segnala repubblica.it