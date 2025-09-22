Tra Vieste e Peschici la finale del Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil

Foggiatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 al 28 settembre 2025 il Gargano sarà protagonista della tappa conclusiva del Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil – Assoluto e Giovanile, ospitata nelle località di Vieste e Peschici.Tre giornate di competizioni sportive, incontri istituzionali e momenti culturali offriranno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vieste - peschici

Rottura improvvisa e imprevedibile della condotta di alimentazione degli abitati di Peschici e Vieste

Tra Vieste e Peschici la finale del Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil; FINALE DI WINDSURF SUL GARGANO – CAMPING UMBRAMARE – LITORANEA PESCHICI – VIESTE – 26-27-28 SETTEMBRE 2025; A Vieste la finale del Campionato italiano Windsurf.

vieste peschici finale campionatoTutto pronto per la Finale del Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil – Assoluto e Giovanile - Tutto pronto per la Finale delCampionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil – Assoluto e Giovanile. Secondo ilsipontino.net

Sul Gargano lo spettacolo della grande vela con la finale del Campionato di Windsurf slalom Fin e Foil - Quasi cinquanta atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno per conquistare il titolo nelle categorie Fin e Foil ... Da foggiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Vieste Peschici Finale Campionato