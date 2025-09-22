Tra Vieste e Peschici la finale del Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil

Dal 26 al 28 settembre 2025 il Gargano sarà protagonista della tappa conclusiva del Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil – Assoluto e Giovanile, ospitata nelle località di Vieste e Peschici.Tre giornate di competizioni sportive, incontri istituzionali e momenti culturali offriranno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it