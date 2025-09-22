' TRAME' | tre incontri per immaginare insieme la rigenerazione degli spazi pubblici di Fornacette

Pisatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il percorso di ‘TRA.ME. - Luoghi prossimi e pratiche di resistenza estetica’, promosso dal Comune di Calcinaia e realizzato con il cofinanziamento della Regione Toscana nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021–2027 ‘Inclusione e presidio sociale per promuovere la partecipazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trame - incontri

Al cinema c’è “Dreams”, Orso d’Oro a Berlino: a Oslo, Johanne impara a conoscersi e a vivere. La scena; Draghi da Marina Berlusconi. L’incontro scuote i palazzi.

Cerca Video su questo argomento: Trame Tre Incontri Immaginare