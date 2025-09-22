Tra Inzaghi e Chivu si è impantanata l' Inter Ok le due vittorie ma certi difetti
I successi contro Ajax e Sassuolo danno una boccata d'ossigeno ai nerazzurri, ma nella transizione tra i due allenatori sono rimasti diversi problemi, dalla difesa alla prevedibilità della manovra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bucchioni sottolinea: «Chivu non sia la controfigura di Inzaghi!»
Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»
Cassano durissimo: «Inzaghi ha distrutto l’Inter! Chivu farà meglio»
Chivu difende anche l'Inter di Inzaghi: "Ha fatto una stagione della madonna"
Sabatini: "Chivu meglio di Inzaghi e vi dico anche perché. Esposito in un anno sarà…"
"Siamo leziosi. Basta specchiarsi, bisogna giocare verticale. Ma anni di abitudini non si cancellano in una settimana": Chivu chiede all'Inter di dimenticarsi di Inzaghi - La prima caduta di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter arriva a San Siro, contro un'Udinese trasformata dal mercato e capace di rimontare lo svantaggio iniziale fino all'1-