Tra Inzaghi e Chivu si è impantanata l' Inter Ok le due vittorie ma certi difetti

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I successi contro Ajax e Sassuolo danno una boccata d'ossigeno ai nerazzurri, ma nella transizione tra i due allenatori sono rimasti diversi problemi, dalla difesa alla prevedibilità della manovra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tra inzaghi e chivu si 232 impantanata l inter ok le due vittorie ma certi difetti

© Gazzetta.it - Tra Inzaghi e Chivu si è impantanata l'Inter. Ok le due vittorie, ma certi difetti...

In questa notizia si parla di: inzaghi - chivu

Bucchioni sottolinea: «Chivu non sia la controfigura di Inzaghi!»

Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Cassano durissimo: «Inzaghi ha distrutto l’Inter! Chivu farà meglio»

“Siamo leziosi. Basta specchiarsi, bisogna giocare verticale. Ma anni di abitudini non si cancellano in una settimana”: Chivu chiede all’Inter di dimenticarsi di Inzaghi - La prima caduta di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter arriva a San Siro, contro un’Udinese trasformata dal mercato e capace di rimontare lo svantaggio iniziale fino all’1- Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Inzaghi Chivu 232 Impantanata