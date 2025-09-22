Tra i primi Ironman italiani e narratore di Radio Deejay | Cervia premia lo storico triatleta

Ravennatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e il vicesindaco con delega alla sport Gianni Grandu, all’interno dell’evento di Ironman, hanno premiato il maratoneta e triatleta Aldo Rock. Queste le parole al momento del riconoscimento: “Aldo Rock pioniere e voce del triathlon italiano. Cervia lo celebra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: primi - ironman

