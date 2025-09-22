Tour Vespucci | 3 miliardi di ritorno economico ma polemiche sindacali

Tour Vespucci: 3 miliardi di ritorno economico ma polemiche sindacali

Tour Mondiale Amerigo Vespucci: grande successo

Tour Mondiale Vespucci, ritorno economico totale da 3,04 miliardi

Nel 2026 il Vespucci sbarcherà a New York. Dal tour mondiale ricavi oltre i 3 miliardi

tour vespucci 3 miliardiBilancio tour Vespucci, 3 miliardi di ritorno economico - Il bilancio dei risultati ottenuti dal tour mondiale del Vespucci, il veliero della Marina militare italiana, un simbolo quasi secolare del nostro Paese, è una pioggia di numeri d'oro, tanto che il ... Secondo ansa.it

tour vespucci 3 miliardiTour Vespucci, bilancio economico da 3 miliardi di euro - Il Tour del Vespucci darà lavoro a 11 mila persone, creando un ritorno economico da 3 miliardi di euro. Segnala businesspeople.it

