Totti-Spalletti scoppia la pace grazie a uno spot pubblicitario E Roma si divide

Scettici i tifosi che non hanno mai perdonato il comportamento dell'ex ct nei confronti del capitano. Ma c'è anche chi è contento del riavvicinamento. Ammesso che sia vero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Totti-Spalletti, scoppia la pace... grazie a uno spot pubblicitario. E Roma si divide

In questa notizia si parla di: totti - spalletti

Roma, nuovo incontro tra Totti e Spalletti: insieme per uno spot all’Eur

Totti, pace fatta con Spalletti? Sorrisi e abbracci durante uno spot

Totti-Spalletti, pausa pubblicitaria nella lite. E Roma non gradisce - X Vai su X

Francesco Totti e Luciano Spalletti di nuovo insieme Abbracci e sorrisi sul set dello spot di Amaro Montenegro Chi Magazine ? https://tinyurl.com/54t2c2sv - facebook.com Vai su Facebook

Totti-Spalletti, scoppia la pace... grazie a uno spot pubblicitario. E Roma si divide; Scoppia la pace tra Totti e Spalletti, telefonata cordiale tra i due, presto si vedranno; Scoppia la pace tra Spalletti e Totti.

Totti-Spalletti, scoppia la pace... grazie a uno spot pubblicitario. E Roma si divide - Scettici i tifosi che non hanno mai perdonato il comportamento dell'ex ct nei confronti del capitano. Secondo gazzetta.it

Totti, pace fatta con Spalletti? Sorrisi e abbracci durante uno spot - Alla vigilia del derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domani, domenica 21 settembre, l’ex capitano giallorosso ha incrocia ... Riporta msn.com