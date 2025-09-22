Totti | Gattuso CT della Nazionale Italiana? Mi fa strano perché …

Francesco Totti, leggenda della Roma ed ex fantasista della Nazionale Italiana, ha parlato di Gennaro Gattuso nel ruolo di CT degli Azzurri. Francesco Totti, classe 1976, leggenda della Roma ed ex fantasista della Nazionale Italiana, con cui ha vinto i Mondiali del 2006 in Germania, ha parlato di Gennaro Gattuso - con il quale ha condiviso molto con la maglia dell'Italia nel corso della sua carriera - nel ruolo di CT degli Azzurri. Lo ha fatto in occasione dell'EA7 World Legends Padel Tour: ecco le dichiarazioni di Totti sull'ex milanista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Totti: “Gattuso CT della Nazionale Italiana? Mi fa strano perché …”

In questa notizia si parla di: totti - gattuso

Totti: "Gattuso ct? Mi fa strano perché..."

La selección de #Italia con #Buffon, #Maldini, #Cannavaro, #Nesta, #Totti, #DelPiero, #Gattuso... - X Vai su X

Gianluigi Buffon Gennaro Gattuso Andrea Pirlo Francesco Totti Alessandro Nesta Daniele De Rossi Alessandro Del Piero Filippo Inzaghi Luca Toni Fabio Cannavaro La génération italienne qui a remporté la Coupe du m - facebook.com Vai su Facebook

La Russa contro Gattuso in Nazionale, il ct azzurro risponde e spegne le polemiche: Gli farò cambiare idea; Gattuso: Italia, entrerò nella testa dei calciatori e tirerò fuori il senso di appartenenza; Gennaro Gattuso, il guerriero azzurro in corsa per la panchina della Nazionale.

Totti: "Gattuso ct? Mi fa strano…" - Napoli, giovane svizzero derubato nel camper: «Non viaggiate in Italia se avete la targa svizzera» Crozza- Scrive msn.com

La Russa: “Viva Gattuso, ma è un azzardo. All’Italia serviva un ct con più esperienza” - ''Gattuso lo inviterò a venire accanto a me in panchina quando ci sarà la partita del cuore, a patto che lui mi inviti a sedere accanto a lui quando giocherà la Nazionale. Scrive repubblica.it