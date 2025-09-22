Toscana in piazza per Gaza Giani | Indignati che governo italiano non abbia ancora riconosciuto Stato di Palestina
“ Gran Bretagna, Canada e Australia riconoscono lo stato di Palestina. Anche l’Italia deve riconoscerlo. Siamo indignati che il governo non l’abbia ancora fatto. È il momento che anche l’Italia faccia la sua parte. Non possiamo più aspettare”. Così Eugenio Giani, Pd, lunedì 22 settembre, via social nel giorno in cui la Toscana, e l’Italia, sono al centro di manifestazioni per Gaza. Eugenio Giani presidente Regione Toscana al termine primo mandato e candidato centrosinistra per il Giani bis regionali al voto in Toscana 12 e 13 ottobre. Una Toscana in cui la giunta regionale presieduta da Giani ha approvato a giugno la proposta di legge relativa a un riconoscimento dello Stato di Palestina ‘L’Italia riconosce lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est come Stato sovrano e indipendente entro i confini del 1967, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale’. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: toscana - piazza
Global Sumud Flotilla: Toscana in piazza per Gaza
Firenze Firenze, culla del Rinascimento, incanta con i suoi musei, chiese e piazze storiche come Piazza della Signoria e il Duomo di Santa Maria del Fiore. Passeggiare tra le sue vie significa immergersi in arte, cultura e una bellezza senza tempo. #toscana - facebook.com Vai su Facebook
Firenze e Siena, in migliaia in piazza per #Gaza nel giorno dello sciopero generale della Cgil in Toscana https://cgiltoscana.it/2025/09/19/sciopero-generale-cgil-rossi-dalla-toscana-messaggio-forte-per-gaza/… - X Vai su X
Oltre duemila persone in piazza a Firenze per stringersi a fianco al popolo Palestinese \ FOTO; Firenze, “Palestina libera: la città attraversata dal maxi corteo, tra bandiere e striscioni; Fermare il massacro a Gaza, la Cgil Toscana proclama sciopero generale e tre manifestazioni.
Sciopero per Gaza in Toscana, cortei da Pisa a Calenzano. Manifestanti in FiPiLi, presidio al porto di Livorno - Scatta la mobilitazione indetta dal sindacato di base, dopo quella della Cgil di venerdì 19 settembre. Lo riporta lanazione.it
Sciopero, anche la Toscana si mobilita per Gaza - Anche in Toscana come in tutta Italia è in corso da questa mattina lo sciopero per Gaza e la Palestina. Riporta toscanaoggi.it