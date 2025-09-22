Toscana in piazza per Gaza Giani | Indignati che governo italiano non abbia ancora riconosciuto Stato di Palestina

“ Gran Bretagna, Canada e Australia riconoscono lo stato di Palestina. Anche l’Italia deve riconoscerlo. Siamo indignati che il governo non l’abbia ancora fatto. È il momento che anche l’Italia faccia la sua parte. Non possiamo più aspettare”. Così Eugenio Giani, Pd, lunedì 22 settembre, via social nel giorno in cui la Toscana, e l’Italia, sono al centro di manifestazioni per Gaza. Eugenio Giani presidente Regione Toscana al termine primo mandato e candidato centrosinistra per il Giani bis regionali al voto in Toscana 12 e 13 ottobre. Una Toscana in cui la giunta regionale presieduta da Giani ha approvato a giugno la proposta di legge relativa a un riconoscimento dello Stato di Palestina ‘L’Italia riconosce lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est come Stato sovrano e indipendente entro i confini del 1967, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale’. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it