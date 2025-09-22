Toscana in piazza per Gaza Donzelli | Necessario e utile riconoscere Stato Palestina ma non è il momento

“Credo personalmente che questo non sia il momento per il riconoscimento della Palestina. Anche se è necessario e utile riconoscere lo Stato della Palestina, ma deve essere fatto in un processo in cui anche gli Stati arabi riconoscano lo Stato di Israele. Quindi, la soluzione è due popoli e due Stati”. Così a Firenze lunedì 22 settembre il deputato toscano Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, partito di cui è leader la premier Giorgia Meloni. Partito che esprime Alessandro Tomasi, coordinatore regionale FdI, candidato presidente centrodestra regionali al voto in Toscana 12 e 13 ottobre in coalizione con Lega, Forza Italia, Noi Moderati, lista civica ‘E’ ora – Tomasi presidente”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it